Lazio, Tare: 'Mercato? Abbiamo iniziato un percorso, ora obiettivo Champions League' (Di venerdì 26 agosto 2022) Pochi minuti prima dell'inizio di Lazio-Inter, il ds biancoceleste Igli Tare ha parlato del Mercato biancoceleste ai microfoni di Dazn:... Leggi su calciomercato (Di venerdì 26 agosto 2022) Pochi minuti prima dell'inizio di-Inter, il ds biancoceleste Igliha parlato delbiancoceleste ai microfoni di Dazn:...

fcin1908it : Lazio, Tare: “Inter favorita per lo scudetto ma noi puntiamo alla Champions e…” - SimoneTogna : Tare prima di Lazio-Inter: 'Nerazzurri favoriti per lo Scudetto' - DAZN_IT : Tare torna anche sul mercato dei ??? ??? 'Terzino sinistro? Non so. Ma tutto è ancora aperto...' #Lazio #DAZN - ludolamboglia : #Lazio - #Inter, #Tare: 'Soddisfatto dei nuovi acquisti. #Terzino? Tutto può accadere' ?? - aangariswant : RT @LazioNews_24: #Tare: «L’obiettivo è la Champions, fino a che il mercato è aperto…» -