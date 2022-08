Lazio-Inter, Sarri: “Stiamo dando dei segnali importanti, stiamo compatti” (Di venerdì 26 agosto 2022) “stiamo dando dei segnali, riusciamo ad attraversare i periodi di difficoltà della partita senza rischiare. Siamo più ordinati e compatti, poi quando viene fuori la qualità dei singoli possiamo vincere contro chiunque. Dobbiamo dare un seguito a questa partita”. Queste le dichiarazioni dell’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri dopo la vittoria per 3-1 sull’Inter in occasione della terza giornata di Serie A. Decisive le sostituzioni con Luis Alberto e Pedro in campo nella ripresa. “L’intensità del centrocampo dell’Inter mi sembrava in calo, potevo rischiare l’ingresso di due calciatori leggeri ma molto tecnici”, spiega Sarri a Dazn. Promosso anche Cataldi: “Solitamente dopo 65’ inizia a calare. Stasera l’ho visto ... Leggi su sportface (Di venerdì 26 agosto 2022) “dei, riusciamo ad attraversare i periodi di difficoltà della partita senza rischiare. Siamo più ordinati e, poi quando viene fuori la qualità dei singoli possiamo vincere contro chiunque. Dobbiamo dare un seguito a questa partita”. Queste le dichiarazioni dell’allenatore della, Mauriziodopo la vittoria per 3-1 sull’in occasione della terza giornata di Serie A. Decisive le sostituzioni con Luis Alberto e Pedro in campo nella ripresa. “L’intensità del centrocampo dell’mi sembrava in calo, potevo rischiare l’ingresso di due calciatori leggeri ma molto tecnici”, spiegaa Dazn. Promosso anche Cataldi: “Solitamente dopo 65’ inizia a calare. Stasera l’ho visto ...

