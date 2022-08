Lavoro, quanto guadagnano i dipendenti: ecco retribuzione media giornaliera (Di venerdì 26 agosto 2022) (Adnkronos) – quanto guadagnano i dipendenti? La retribuzione media giornaliera per i dipendenti a full time è pari a 98 euro, con oscillazioni significative tra un contratto collettivo nazionale di Lavoro e l’altro, visto che in sei dei principali ccnl la retribuzione media giornaliera è inferiore a 70 euro, mentre nell’industria chimica è pari a 123 euro. E’ quanto emerge dal XXI Rapporto annuale Inps. Sempre superiori a 100 euro giornalieri risultano anche i valori medi nei gruppi di ccnl con meno dipendenti. Per i dipendenti a part time la retribuzione media giornaliera è pari a 45 euro; risulta ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 26 agosto 2022) (Adnkronos) –? Laper ia full time è pari a 98 euro, con oscillazioni significative tra un contratto collettivo nazionale die l’altro, visto che in sei dei principali ccnl laè inferiore a 70 euro, mentre nell’industria chimica è pari a 123 euro. E’emerge dal XXI Rapporto annuale Inps. Sempre superiori a 100 euro giornalieri risultano anche i valori medi nei gruppi di ccnl con meno. Per ia part time laè pari a 45 euro; risulta ...

scarIetbIaze : @Moetoriche -vengono annichiliti da quanto sia una lavoro che non retribuisce come dovrebbe a livello economico ed… - Consummatvmest : RT @Thetrut63021213: Altra picconata all'obbligo vaccinale: i magistrati bresciani hanno stabilito che lede la dignità umana in quanto viol… - stefaniareale5 : RT @Londovn: Ma quanto era contento? Il duro lavoro viene sempre ripagato ?? - retismagister : RT @Thetrut63021213: Altra picconata all'obbligo vaccinale: i magistrati bresciani hanno stabilito che lede la dignità umana in quanto viol… - Thetrut63021213 : Altra picconata all'obbligo vaccinale: i magistrati bresciani hanno stabilito che lede la dignità umana in quanto v… -