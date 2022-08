Lavoro domestico, entro il 30 settembre le richieste per il bonus da 200 euro (Di venerdì 26 agosto 2022) Lavoratrici e lavoratori domestici hanno tempo fino al 30 settembre per richiedere il bonus di 200 euro previsto dal Dl Aiuti. Per poterlo ricevere devono risultare titolari, già dal 22 maggio 2022, di... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 26 agosto 2022) Lavoratrici e lavoratori domestici hanno tempo fino al 30per richiedere ildi 200previsto dal Dl Aiuti. Per poterlo ricevere devono risultare titolari, già dal 22 maggio 2022, di...

caterinazanfi : RT @Ladynomics: Continuiamo a non occuparci del carico di lavoro domestico e di cura, tanto il fatto che le bambine abbiano più responsabil… - SistiElena : RT @Ladynomics: Continuiamo a non occuparci del carico di lavoro domestico e di cura, tanto il fatto che le bambine abbiano più responsabil… - Niva3197 : @PastorellaGiu Come alimentare la segregazione occupazionale, acuire l'iniqua divisione del lavoro domestico tra i… - SnoqTorino : RT @Ladynomics: Continuiamo a non occuparci del carico di lavoro domestico e di cura, tanto il fatto che le bambine abbiano più responsabil… - baratto_m : Sinceramente è una idea che condivido come quella che sarebbe il caso di introdurre un #vaucher per il lavoro domes… -