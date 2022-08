L’attore, che darà il volto al santo nel suo prossimo film, ha iniziato un percorso di fede (Di venerdì 26 agosto 2022) Noto al pubblico, tra gli altri film, per aver recitato nei primi tre capitoli di Transformers, Shia LaBeouf una trasformazione radicale l’ha sperimentata davvero, ma sul set del suo prossimo film, Padre Pio. L’attore 36enne si è sempre definito ebreo, tanto da contribuire con un saggio al libro I Am Jewish di Judea Pearl. E ha più volte chiarito che per lui la religione «non ha mai avuto senso». Ora, invece, ha rivelato di essersi convertito al cattolicesimo proprio durante la preparazione per interpretare il santo di Pietrelcina nel film di Abel Ferrara. Shia LaBeouf, il bad boy di Hollywood guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di venerdì 26 agosto 2022) Noto al pubblico, tra gli altri, per aver recitato nei primi tre capitoli di Transformers, Shia LaBeouf una trasformazione radicale l’ha sperimentata davvero, ma sul set del suo, Padre Pio.36enne si è sempre definito ebreo, tanto da contribuire con un saggio al libro I Am Jewish di Judea Pearl. E ha più volte chiarito che per lui la religione «non ha mai avuto senso». Ora, invece, ha rivelato di essersi convertito al cattolicesimo proprio durante la preparazione per interpretare ildi Pietrelcina neldi Abel Ferrara. Shia LaBeouf, il bad boy di Hollywood guarda le foto ...

