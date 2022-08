L'Atalanta sfida il Milan per Vranckx (Di venerdì 26 agosto 2022) Non solo Rasmus Hojlund in attacco, l'Atalanta si muove anche per l'arrivo di un centrocampista. Il club bergamasco, secondo quanto... Leggi su calciomercato (Di venerdì 26 agosto 2022) Non solo Rasmus Hojlund in attacco, l'si muove anche per l'arrivo di un centrocampista. Il club bergamasco, secondo quanto...

L'Atalanta sfida il Milan per Vranckx L'OFFERTA - Si tratta di un prestito oneroso con diritto di riscatto: Vranckx è seguito anche dal Milan, ma nelle ultime ore l'Atalanta si è inserita con prepotenza. Il Wolfsburg, che in estate ha ...