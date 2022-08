L'Aria che Tira, “tsunami sull'Italia”. Carlo Calenda rilancia: “Stop alla campagna elettorale” (Di venerdì 26 agosto 2022) Carlo Calenda, volto di punta del Terzo Polo, è ospite dell'edizione del 26 agosto de L'Aria che Tira, talk show di La7 condotto da Francesco Magnani, e spiega perché ha chiesto agli altri partiti di sospendere la campagna elettorale a causa dell'emergenza dovuta al caro energia: “Qui si sta abbattendo uno tsunami economico di proporzioni senza precedenti, forse solo con il Covid. Il problema qual è? Il governo ha difficoltà ad intervenire perché essendo un governo sfiduciato è in ordinAria amministrazione e non può intervenire. Ai partiti ho fatto una proposta, facciamo i seri, andiamo da Draghi e poi, dal giorno dopo ricominciamo con la campagna elettorale”. “Bisogna - dice ancora Calenda in tv - ... Leggi su iltempo (Di venerdì 26 agosto 2022), volto di punta del Terzo Polo, è ospite dell'edizione del 26 agosto de L'che, talk show di La7 condotto da Francesco Magnani, e spiega perché ha chiesto agli altri partiti di sospendere laa causa dell'emergenza dovuta al caro energia: “Qui si sta abbattendo unoeconomico di proporzioni senza precedenti, forse solo con il Covid. Il problema qual è? Il governo ha difficoltà ad intervenire perché essendo un governo sfiduciato è in ordinamministrazione e non può intervenire. Ai partiti ho fatto una proposta, facciamo i seri, andiamo da Draghi e poi, dal giorno dopo ricominciamo con la”. “Bisogna - dice ancorain tv - ...

