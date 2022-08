L’ambasciata russa risponde all’inchiesta sulla spia di Mosca nella base Nato di Napoli con un meme: “Vedi 007? Leggi troppo Repubblica” (Di venerdì 26 agosto 2022) La risposta di Mosca alle rivelazioni pubblicate oggi sulla presenza di una spia dei servizi segreti russi infiltratasi nella base Nato di Napoli arriva via Twitter, dal profilo ufficiale delL’ambasciata russa in Italia. L’inchiesta, infatti, è stata portata condotta e pubblicata da La Repubblica, insieme al sito investigativo Bellingcat, il giornale tedesco Der Spiegel e il sito di informazione The Insider. E proprio il quotidiano italiano è finito nel mirino dei diplomatici di Mosca che hanno deciso di rispondere con un meme: “Se Vedi 007 russi ovunque, forse Leggi troppo La ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 26 agosto 2022) La risposta dialle rivelazioni pubblicate oggipresenza di unadei servizi segreti russi infiltratasidiarriva via Twitter, dal profilo ufficiale delin Italia. L’inchiesta, infatti, è stata portata condotta e pubblicata da La, insieme al sito investigativo Bellingcat, il giornale tedesco Der Spiegel e il sito di informazione The Insider. E proprio il quotidiano italiano è finito nel mirino dei diplomatici diche hanno deciso dire con un: “Serussi ovunque, forseLa ...

aldotorchiaro : L’Aiea ha dichiarato rischio emergenza nucleare planetaria per le manovre dei militari di #Putin su centrale di… - Assereto1 : @mariobianchi18 @rusembitaly Non è possibile che sia l’ambasciata! D’accordo che è quella russa ma un’ambasciata a questi livelli no! - Ade9515 : L'ambasciata russa prende per il culo Repubblica, volo.???????? - CanonF1 : L'ambasciata russa non ha sufficiente attenzione alla citazioni, diamole una mano rincoglionirsi non conviene non… - Angi34520970 : RT @aldotorchiaro: L’Aiea ha dichiarato rischio emergenza nucleare planetaria per le manovre dei militari di #Putin su centrale di #Zaporiz… -

La Bulgaria vuole riavvicinarsi alla Russia ... Radev si era opposto all'invio di armi alle forze ucraine e in passato l'ambasciata americana in Bulgaria lo aveva contestato per aver definito "russa" la penisola ucraina di Crimea, annessa alla ... Non si placano le tensioni tra Francia e Mali ... ha replicato l'ambasciata francese in Mali. Queste tensioni ... Queste tensioni rappresentano solo l'ennesimo capitolo della sempre ... Ne consegue che l'aumento dell'influenza russa e turca sul Sahel ... Formiche.net ... Radev si era opposto all'invio di armi alle forze ucraine e in passatoamericana in Bulgaria lo aveva contestato per aver definito "" la penisola ucraina di Crimea, annessa alla ...... ha replicatofrancese in Mali. Queste tensioni ... Queste tensioni rappresentano solo'ennesimo capitolo della sempre ... Ne consegue che'aumento dell'influenzae turca sul Sahel ... Maria Adela e le altre spie di Putin in Italia