L’allarme della polizia postale | aumentano i casi di estorsione a sfondo sessuale sui social Cosa sono le “sextortion”

Dalla polizia postale arriva L'allarme per un fenomeno pericolosamente in ascesa in Italia e che coinvolge vittime sempre più giovani. È la sextortion, la pratica di ricatto ed estorsione a sfondo sessuale che sempre più criminali mettono in atto sfruttando i social network. Negli ultimi mesi sono aumentati i casi, con oltre un centinaio di segnalazioni ricevute dalle forze dell'ordine. A preoccupare è soprattutto il target coinvolto: la maggior parte delle vittime è nella fascia di età compresa tra i 15 e i 17 anni, ma sono arrivate segnalazioni di episodi ai danni anche di adolescenti di età più basse. «È un'attività criminale di solito rivolta al mondo adulto e con un enorme potenziale di ...

