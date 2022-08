Laa Juventus Under 23 ‘non c’è più’, ora si chiama Next Gen (Di venerdì 26 agosto 2022) (Adnkronos) – La Juventus Under 23 ‘non esiste più’, ora si chiama Juventus Next Gen. La società bianconera annuncia la svolta per la formazione che gioca in Lega Pro. “Poco più di quattro anni fa – era il 21 agosto 2018 – la Juventus Under 23 giocava la prima storica partita ufficiale della sua storia, vincendo 1-0 contro il Cuneo ad Alessandria. Oggi, venerdì 26 agosto, un nuovo punto di partenza attende questa bellissima realtà, un punto di partenza per un ulteriore percorso di valorizzazione della squadra. La Juventus Under 23 diventa ufficialmente Juventus Next Gen”, annuncia la Juve. “Con questo renaming si vuole rafforzare ulteriormente il posizionamento del ... Leggi su italiasera (Di venerdì 26 agosto 2022) (Adnkronos) – La23esiste, ora siGen. La società bianconera annuncia la svolta per la formazione che gioca in Lega Pro. “Poco più di quattro anni fa – era il 21 agosto 2018 – la23 giocava la prima storica partita ufficiale della sua storia, vincendo 1-0 contro il Cuneo ad Alessandria. Oggi, venerdì 26 agosto, un nuovo punto di partenza attende questa bellissima realtà, un punto di partenza per un ulteriore percorso di valorizzazione della squadra. La23 diventa ufficialmenteGen”, annuncia la Juve. “Con questo renaming si vuole rafforzare ulteriormente il posizionamento del ...

ZonaBianconeri : RT @zazoomblog: Ultime Notizie – Laa Juventus Under 23 ‘non c’è più’ ora si chiama Next Gen - #Ultime #Notizie #Juventus #Under https://t… - vivereitalia : Laa Juventus Under 23 'non c'è più', ora si chiama Next Gen - zazoomblog : Ultime Notizie – Laa Juventus Under 23 ‘non c’è più’ ora si chiama Next Gen - #Ultime #Notizie #Juventus #Under - News24_it : Laa Juventus Under 23 'non c'è più', ora si chiama Next Gen - ledicoladelsud : Laa Juventus Under 23 ‘non c’è più’, ora si chiama Next Gen -