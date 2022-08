La voce delle minoranze nel Realismo di Gisela McDaniel, tra interattività esecutiva e trasformazione dell’arte in terapia di cura (Di venerdì 26 agosto 2022) Nell’era contemporanea, orientata alla globalizzazione e alla generalizzazione, l’osservazione delle minoranze e la messa in luce di tradizioni e culture completamente sfuggenti alle regole e alle dinamiche occidentali è un terreno quasi inesplorato e l’arte non si sottrae a questo tipo di approccio alla vita attuale; nonostante ciò tuttavia, vi sono stati molti artisti che nel passato hanno rivolto la loro attenzione verso popolazioni indigene e lontane dal punto di vista geografico ma anche culturale e che hanno assunto un atteggiamento aperto e curioso mettendo su tela tutto il fascino che quei popoli lontani avevano esercitato su di loro. Nella contemporaneità il linguaggio espressivo sembra trascurare l’attenzione verso quelle minoranze tranne per il lavoro di alcuni artisti appartenenti a quelle culture e che ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 26 agosto 2022) Nell’era contemporanea, orientata alla globalizzazione e alla generalizzazione, l’osservazionee la messa in luce di tradizioni e culture completamente sfuggenti alle regole e alle dinamiche occidentali è un terreno quasi inesplorato e l’arte non si sottrae a questo tipo di approccio alla vita attuale; nonostante ciò tuttavia, vi sono stati molti artisti che nel passato hanno rivolto la loro attenzione verso popolazioni indigene e lontane dal punto di vista geografico ma anche culturale e che hanno assunto un atteggiamento aperto e curioso mettendo su tela tutto il fascino che quei popoli lontani avevano esercitato su di loro. Nella contemporaneità il linguaggio espressivo sembra trasre l’attenzione verso quelletranne per il lavoro di alcuni artisti appartenenti a quelle culture e che ...

