La verità sulla fine tra Michelle Hunziker e Angiolini: “Una mamma a volte fa un passo indietro per i figli” (Di venerdì 26 agosto 2022) Tutti parlano della rottura tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini ma loro due non hanno mai parlato del loro rapporto. Michelle Hunziker ha semplicemente detto che non aveva niente da rivelare, perché non era pronta a raccontare di una nuova storia d’amore. Non vuol dire che non era importante ma se è finita sembra ci sia una motivazione ben più grande del loro amore. La rivista Chi ha svelato che è finita tra Michelle Hunziker e il bel dottore ma è Roberto Alessi che a Morning News ha raccontato i motivi dell’addio. Era una coppia bellissima, innamorati e pronti a vivere una storia fantastica ma l’esperto di gossip sembra conoscere qualche dettaglio in più. E’ stata Michelle Hunziker a lasciare Giovanni ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 26 agosto 2022) Tutti parlano della rottura trae Giovannima loro due non hanno mai parlato del loro rapporto.ha semplicemente detto che non aveva niente da rivelare, perché non era pronta a raccontare di una nuova storia d’amore. Non vuol dire che non era importante ma se è finita sembra ci sia una motivazione ben più grande del loro amore. La rivista Chi ha svelato che è finita trae il bel dottore ma è Roberto Alessi che a Morning News ha raccontato i motivi dell’addio. Era una coppia bellissima, innamorati e pronti a vivere una storia fantastica ma l’esperto di gossip sembra conoscere qualche dettaglio in più. E’ stataa lasciare Giovanni ...

