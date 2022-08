La vera incognita Elezioni | Ghisleri avverte | cosa può succedere

(Di venerdì 26 agosto 2022) C'è un'che pesa più di tutto sullepolitiche del prossimo 25 settembre. La direttrice di Euromedia Research Alessandrain una lunga intervista a La Stampa lo ricorda ai lettori. La campagna elettorale, appena cominciata, è caratterizzata dallo scontro tra Giorgia Meloni, la leader di Fratelli d'Italia e il segretario del Pd, Enrico Letta: "Demonizzare l'avversario non porta mai al risultato sperato -la sondaggista - il confronto tra Letta e Meloni è il più semplice per loro, perché sono talmente lontani che è facile sottolineare le differenze. Ma si rischia di accendere le tifoserie e galvanizzare i già convinti”. Poi c'è il dato rilevato in tutti i sondaggi di questeche non va sottovalutato, l'rappresentata dall'oltre 40% di ...

tempoweb : 'La vera incognita' La sondaggista Ghisleri avverte: cosa può succedere #elezionipolitiche #25agosto… - ZonaBianconeri : RT @TonySpina_81: #Napoli dura,ma può farcela. #Inter,la vera incognita sono i nerazzurri. #Milan e #Juve a portata di mano. #ChampionsLe… - TonySpina_81 : #Napoli dura,ma può farcela. #Inter,la vera incognita sono i nerazzurri. #Milan e #Juve a portata di mano. #ChampionsLeague #UCL - hamelpg : Anche in Sicilia, dopo le vicende che provocato la rottura fra Pd e M5Stelle, si profila la vittoria del centrodest… - FurioDetti : Dedicato alla pacca di ritardati ciancianti: «Vai a votare...» Sto qua direbbe quanto dice se ci fosse l'incognita… -

TUTTO mercato WEB

... ma con l'dei due gironi da 20 squadre cadauno. Mister Andrea Orecchia sottolinea come '... 'Chi avrà equilibrio mentale e fisico, solidità ed unaidentità' conclude mister Orecchia 'potrà ..."Forse in casa Pd una riflessioneandrebbe fatta. È stata presa come una battuta ma non lo è: ... C'è, poi l'del M5s che alle elezioni del 2018 ha fatto il colpaccio ma ora è in crisi ... TMW RADIO - Marocchino: "Milan, onore a Maldini e Massara. Juve una vera incognita" C'è un'incognita che pesa più di tutto sulle elezioni politiche del prossimo 25 settembre. La direttrice di Euromedia ...Una battaglia per restare in Consiglio. Oppure, al contrario, per entrarci. Il 4 settembre, alla rinnovazione del voto amministrativo di Latina in 22 sezioni che hanno visto annullati i ...