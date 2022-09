La vela solare italiana che aiuterà a ridurre la spazzatura spaziale (Di venerdì 26 agosto 2022) AGI - È stata aperta in orbita una vela solare italiana. Si chiama “Artica” ed è imbarcata sul cubesat “Alpha”, un nanosatellite a forma di cubo lanciato il 13 luglio scorso dalla base di Kourou (Guyana Francese) in occasione del primo volo del vettore italo-europeo “Vega C”. Realizzato dalla società NPC di Imola (Bologna), nello specifico dalla divisione spazio Spacemind, il sistema “Artica” consentirà ai piccoli satelliti in orbita bassa di effettuare il “de-orbiting” al termine della loro missione, cioè ridurre la quota e bruciare a contatto con gli strati più alti dell'atmosfera. “Ad oggi, secondo i dati dell'Agenzia spaziale Europea (ESA), in orbita terrestre vi sono circa 130 milioni di oggetti di varie dimensioni, compresi 20mila satelliti”, spiega Nicolò Benini, marketing manager di NPC ... Leggi su agi (Di venerdì 26 agosto 2022) AGI - È stata aperta in orbita una. Si chiama “Artica” ed è imbarcata sul cubesat “Alpha”, un nanosatellite a forma di cubo lanciato il 13 luglio scorso dalla base di Kourou (Guyana Francese) in occasione del primo volo del vettore italo-europeo “Vega C”. Realizzato dalla società NPC di Imola (Bologna), nello specifico dalla divisione spazio Spacemind, il sistema “Artica” consentirà ai piccoli satelliti in orbita bassa di effettuare il “de-orbiting” al termine della loro missione, cioèla quota e bruciare a contatto con gli strati più alti dell'atmosfera. “Ad oggi, secondo i dati dell'AgenziaEuropea (ESA), in orbita terrestre vi sono circa 130 milioni di oggetti di varie dimensioni, compresi 20mila satelliti”, spiega Nicolò Benini, marketing manager di NPC ...

UnicaRadio : Spazio, aperta in orbita la vela solare italiana - Enricopalacino : RT @rinnovabiliit: ??? #Spazio: aperta in orbita la vela #solare italiana “Artica”. E’ imbarcata sul cubesat “Alpha”, un nanosatellite a for… - rinnovabiliit : ??? #Spazio: aperta in orbita la vela #solare italiana “Artica”. E’ imbarcata sul cubesat “Alpha”, un nanosatellite… - magizito : Artemis I porterà in orbita NEA Scout, una sonda a vela solare - UnicaRadio : La vela solare italiana che aiuterà a ridurre la spazzatura spaziale -