La storia di Matteo Barattieri | investito e ucciso a Nashville dopo essere stato al concerto dei Blondie L’ambientalista di Monza aveva 57 anni

Leggi su open.online

(Di venerdì 26 agosto 2022) Camminava su una strada di, in Tennessee, di rientro in hotelaver assistito a undella sua rock band preferita, i. All’improvviso èda un’auto pirata che poi, secondo i media locali, è sfrecciata via senza soccorrerlo. È morto così, 57enne geologo e ambientalista monzese, molto conosciuto in tutta la Brianza. Proprio pochi minuti prima diposui suoi social una foto della strada deserta: «And now on my way back, after the show. Walking. Some kilometers. As usual, after agig. Along McGavock Pike.»,scritto nella ...