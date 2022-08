La storia del gran premio del Belgio (Di venerdì 26 agosto 2022) La storia della Formula 1 passa da Spa-Francorchamps, uno dei circuiti più iconici e famosi al mondo, al pari di Monza, Montecarlo e Silverstone. Perché i motori sono di casa in Belgio, dove si corre dal 1925, mentre dal 1950 il gran premio è stato inserito nel calendario della Formula 1. Da Ascari a Nuvolari, da Fangio a Farina, e via via scorrendo l'albo d'oro si trovano nomi che hanno scritto pagine memorabili, come Clark, Lauda, Prost, Senna, Schumacher, fino ai più recenti Hamilton, Vettel, Verstappen e Leclerc, che proprio in Belgio nel 2019 ha conquistato la sua prima vittoria in Formula 1 al volante della Ferrari. Da Spa a Spa Spa, proprio in quel senso. Come le fonti termali che da sempre circondano il circuito, come il nome di uno dei paesini sorti lì attorno. Non a caso inizialmente il ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 26 agosto 2022) Ladella Formula 1 passa da Spa-Francorchamps, uno dei circuiti più iconici e famosi al mondo, al pari di Monza, Montecarlo e Silverstone. Perché i motori sono di casa in, dove si corre dal 1925, mentre dal 1950 ilè stato inserito nel calendario della Formula 1. Da Ascari a Nuvolari, da Fangio a Farina, e via via scorrendo l'albo d'oro si trovano nomi che hanno scritto pagine memorabili, come Clark, Lauda, Prost, Senna, Schumacher, fino ai più recenti Hamilton, Vettel, Verstappen e Leclerc, che proprio innel 2019 ha conquistato la sua prima vittoria in Formula 1 al volante della Ferrari. Da Spa a Spa Spa, proprio in quel senso. Come le fonti termali che da sempre circondano il circuito, come il nome di uno dei paesini sorti lì attorno. Non a caso inizialmente il ...

