La startup che rivoluziona il mondo della nutrizione

(Di venerdì 26 agosto 2022) Quella che sta per arrivare sembra essere una vera rivoluzione. Tutto grazie ad una start up, che da settembre 2022 sbarcherà anche in Italia. Si chiama Swiss Natural Med e rivoluzionerà ildi precisione sfruttando l'intelligenza artificiale. Swiss Natual Med è in grado, già oggi, di profilare le persone e sviluppare oltre 600 mila tipologie differenti di programmi personalizzati che vanno a lavorare sul sonno, abitudini alimentari, attività fisica, respirazione e tutto quello che serve per raggiungere efficacemente il proprio obiettivo. Tutto questo che si tratti di dimagrimento, miglioramentoperformance fisica e cognitiva o semplicemente migliorare il proprio stato di salute. Con i loro ricercatori, il team di Swiss Natual Med ha sviluppato alimenti funzionali e micronutrienti naturali ...

luengo1958 : RT @startup_italia: Esistono gelati adatti a tutti? Identici agli originali e senza latte, Celery è la #startup pugliese che ha iniziato a… - startup_italia : Esistono gelati adatti a tutti? Identici agli originali e senza latte, Celery è la #startup pugliese che ha iniziat… - startzai : RT @panorama_it: Come si sta evolvendo la questione #automobili a guida autonoma? Ci sono delle #Startup che stanno facendo passi da gigant… - androm : RT @Angi_tech: ?? Riutilizzo infinito: il progetto che con il #vetro aiuta (anche) le #spiagge #innovazione #startup #digitale ?????? https://… - panorama_it : Come si sta evolvendo la questione #automobili a guida autonoma? Ci sono delle #Startup che stanno facendo passi da… -

StartupBusiness

...stanno affiorando dai fiumi in secca Ritornano i draghi di Game of Thrones : tutto quello... recensioni e guide all acquisto sui migliori gadget del momento Le migliorieuropee: le ......stanno affiorando dai fiumi in secca Ritornano i draghi di Game of Thrones : tutto quello... recensioni e guide all acquisto sui migliori gadget del momento Le migliorieuropee: le ... Le startup nei programmi elettorali 2022 La scaleup del traveltech rileva i cambiamenti nelle modalità con cui si viaggia: più meeting remoti, più mezzi di trasporto privati ...Cosa dicono i programmi elettorali dei 4 principali schieramenti in tema startup, si parla di incentivi fiscali, riduzione della burocrazia ...