La squadra della Liga tenta di attirare l’obiettivo dell’Everton in Spagna (Di venerdì 26 agosto 2022) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Ben Brereton Diaz è da tempo un obiettivo dei club della Premier League, ma una squadra della Liga sta ora tentando di attirare l’attaccante in Spagna. L’Everton è l’ultimo club interessato alla stella del Blackburn con Fabrizio Romano riferendo che il capo dei Toffees, Frank Lampard, sta ancora pensando se presentare un’offerta o meno per il nazionale cileno. Il club del Merseyside è vicino alla firma di Neal Maupay del Brighton, secondo il giornalista di trasferimento, e Brereton Diaz sarebbe un’altra grande aggiunta in attacco alla squadra di Lampard. Il Blackburn sta affrontando una dura battaglia per tenere a bada il loro fuoriclasse prima della fine della finestra di ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 26 agosto 2022) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Ben Brereton Diaz è da tempo un obiettivo dei clubPremier League, ma unasta orando dil’attaccante in. L’Everton è l’ultimo club interessato alla stella del Blackburn con Fabrizio Romano riferendo che il capo dei Toffees, Frank Lampard, sta ancora pensando se presentare un’offerta o meno per il nazionale cileno. Il club del Merseyside è vicino alla firma di Neal Maupay del Brighton, secondo il giornalista di trasferimento, e Brereton Diaz sarebbe un’altra grande aggiunta in attacco alladi Lampard. Il Blackburn sta affrontando una dura battaglia per tenere a bada il loro fuoriclasse primafinefinestra di ...

lucianonobili : La politica è uno sport di squadra. E io farò la mia parte, da candidato al Senato. Per contribuire con tutte le mi… - ClaMarchisio8 : Allora, come siamo messi?? Eccitati, preoccupati, agitati?? Milan, Inter, Napoli e Juventus. Quale squdra non vorre… - sscnapoli : ?? @simeonegiovanni “Desidero fortemente fare un gol con la maglia del Napoli. Il mio obiettivo è quello di essere s… - SportandoIT : Stella Azzurra: ufficiale lo staff della prima squadra - eugeniolatorre : @milanesedocc @stefanoscorpio @acffiorentina Ben venga la vittoria della Fiorentina e di una squadra italiana in Eu… -