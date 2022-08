La spia Adela | vedi Napoli e poi voli per Mosca L’opinione di Caligiuri

(Di venerdì 26 agosto 2022) A leggere le vicende dellarussa Olga Kolobova alias MariaKuhfeldt Rivera sembra di scorrere uno dei romanzi più riusciti di John le Carré, di quelli scritti prima della caduta del Muro di Berlino, il cui trauma descrisse due anni dopo ne La pace insopportabile, romanzo breve ma folgorante. I tempi lunghi, le atmosfere soffuse, le triangolazioni spaesanti, il doppio e triplo gioco richiamano gli ingredienti dello spionaggio classico: ideologia, sesso e soldi. È mancata per fortuna la terza esse: sangue. Non è un salto all’indietro ma è l’eterno “culto e mistica del servizio segreto”, che nel 1974 veniva descritto da Victor Marchetti e John D. Marks, due ex agenti della Cia che sapevano benissimo di cosa scrivevano. Lo spionaggio compiuto direttamente dalle persone, quello che oggi definiamo human intelligence, è eterno come la storia ...

Peccato che Miss Maria, vero nome Olga Kolobova , fosse in realtà unarussa al soldo del Cremlino. Oggi questa donna è letteralmente evaporata come neve al sole. Quel che è peggio è che ...MariaKuhfeldt Rivera è "la protagonista della più clamorosa operazione d'intelligence" realizzata ... non è riuscita a ricostruire quali informazioni siano state ottenute dalla, né se sia ...Non meno avventurosa è la storia di Nadezhda Plevitskaja, una cantante lirica russa soprannominata "l'usignolo di Kursk", reclutata durante la guerra civile russa del 1918-1920 dalla Cheka, il ...E l’indomani Maria Adela è partita all'improvviso da Napoli con un volo per ... "La nostra inchiesta non è riuscita a ricostruire quali informazioni siano state ottenute dalla spia, né se sia stata ...