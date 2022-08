La Serie BKT sbarca ufficialmente su FIFA 23 (Di venerdì 26 agosto 2022) Anche la Serie BKT entra a far parte della piattaforma EA SPORTS, uno dei leader mondiali dell’intrattenimento digitale interattivo. L’accordo con i creatori della più grande Serie di videogiochi sportivi al mondo rafforza ulteriormente l’immagine internazionale della Serie BKT e il legame con le nuove generazioni, a cui la Lega Serie B ha prestato grande L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 26 agosto 2022) Anche laBKT entra a far parte della piattaforma EA SPORTS, uno dei leader mondiali dell’intrattenimento digitale interattivo. L’accordo con i creatori della più grandedi videogiochi sportivi al mondo rafforza ulteriormente l’immagine internazionale dellaBKT e il legame con le nuove generazioni, a cui la LegaB ha prestato grande L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

