La Serie B sarà su Fifa 23: il Benevento allunga la sua striscia di apparizioni (Di venerdì 26 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiLa Lega B ha annunciato la firma di un accordo con Ea Sports per l’inclusione del campionato cadetto nel prossimo gioco Fifa 23. Per il Benevento si tratterà della settima apparizione consecutiva sulla piattaforma, una notizia che arriva proprio quando tutto lasciava presagirne l’assenza. Nella scorsa stagione la Serie B non figurava infatti tra i campionati presenti sulla piattaforma ma i giallorossi erano presenti insieme a Parma e Crotone in qualità di ultime retrocesse dalla Serie A. In questa stagione a comparire nel videogioco sarà tutto il campionato. La Lega B ha reso noto di aver concesso le licenze riguardanti il trofeo, la patch ufficiale, il pallone ufficiale, i kit da gioco e i nomi di tutte le 20 squadre anche per le edizioni successive. Di seguito la nota ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 26 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiLa Lega B ha annunciato la firma di un accordo con Ea Sports per l’inclusione del campionato cadetto nel prossimo gioco23. Per ilsi tratterà della settima apparizione consecutiva sulla piattaforma, una notizia che arriva proprio quando tutto lasciava presagirne l’assenza. Nella scorsa stagione laB non figurava infatti tra i campionati presenti sulla piattaforma ma i giallorossi erano presenti insieme a Parma e Crotone in qualità di ultime retrocesse dallaA. In questa stagione a comparire nel videogiocotutto il campionato. La Lega B ha reso noto di aver concesso le licenze riguardanti il trofeo, la patch ufficiale, il pallone ufficiale, i kit da gioco e i nomi di tutte le 20 squadre anche per le edizioni successive. Di seguito la nota ...

SuperQuarkRai : Superquark non finisce qui! In autunno sono in arrivo ben 16 puntate di una serie speciale: “Prepararsi al futuro”.… - DiMarzio : .@GenoaCFC: fatta per il ritorno di Kevin #Strootman. Il centrocampista sarà a Genova già in serata #calciomercato… - TuttoMercatoWeb : TMW - È fatta, Andrea Belotti sarà un giocatore della Roma. Domani le visite mediche - WiAnselmo : RT @Mediagol: Juventus-Roma, Dybala: “Qui mi sono sentito a casa, sarà uno spettacolo. Adesso…” - Mediagol : Juventus-Roma, Dybala: “Qui mi sono sentito a casa, sarà uno spettacolo. Adesso…” -