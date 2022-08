“La Russia brucia il gas al confine con la Finlandia” Che cosa succede?

(Di venerdì 26 agosto 2022) Lastando grandi quantitativi di gas naturale liquefatto (Gnl) nelle regioni nordiche alcon la. A riportarlo la Bbc segnalando un’analisi di Rystad Energy, società indipendente di ricerca energetica e business intelligence con sede a Oslo che rappresenta la principale fonte di analisi in materia in Norvegia e nella regione scandinava e una delle più InsideOver.

lifestyleblogit : 'Russia brucia enormi quantità di gas al confine con la Finlandia' - - daniloburatti7 : RT @omniafluit: TUTTI NOI EUROPEI SIAMO SOTTO ATTACCO italiani compresi LA DESTRA FILOPUTIN è nemica di tutti noi la Russia brucia il… - fisco24_info : 'Russia brucia enormi quantità di gas al confine con la Finlandia': (Adnkronos) - Lo riporta la Bbc, bruciato gas p… - ledicoladelsud : “Russia brucia enormi quantità di gas al confine con la Finlandia” - italiaserait : “Russia brucia enormi quantità di gas al confine con la Finlandia” -

Ore 8.24 - Mentre i costi energetici nei Paesi europei salgono alle stelle, lagrandi quantità di gas naturale nel suo impianto di Portovaya, vicino al confine con la Finlandia: è ...Mentre tutti i Paesi europei devono fare i conti con il prezzo del gas schizzato alle stelle a causa delle chiusure per manutenzione del Nord Stream e al conflitto in Ucraina, lagrandi quantità di gas naturale nel suo impianto di Portovaya , vicino al confine con la Finlandia. E' quanto emerge da un'analisi condivisa della società norvegese Rystad Energy e della ...(Adnkronos) – Mentre i costi energetici dell’Europa salgono alle stelle, la Russia sta bruciando grandi quantità di gas naturale. Secondo quanto riportato dalla Bbc, un impianto situato al confine con ...Un impianto che prima riforniva il Nord Stream e assicurava i flussi diretti in Germania, starebbe letteralmente mandando in fumo 4,34 milioni di metri cubi di Gnl ogni 24 ore ...