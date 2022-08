La Russia brucia gas naturale al confine con la Finlandia: “Ogni giorno in fumo l’equivalente di 10 milioni di dollari” (Di venerdì 26 agosto 2022) I costi energetici nei Paesi europei salgono alle stelle e la Russia brucia gas naturale nel suo impianto di Portovaya, vicino al confine con la Finlandia. Lo dice un’analisi della società norvegese Rystad Energy condivisa con la Bbc. L’emittente britannica pubblica inoltre immagini delle grandi piante che si levano dalla struttura: fra queste anche una a colori ripresa che da un satellite, che mostra la radiazione infrarossa provocata dalla combustione del gas. Il gas in fiamme era (forse) destinato all’esportazione in Germania. Ogni giorno va in un fumo l’equivalente di 10 milioni di dollari, pari a circa 10 milioni di euro. La Rystad Energy ritiene che vengano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 26 agosto 2022) I costi energetici nei Paesi europei salgono alle stelle e lagasnel suo impianto di Portovaya, vicino alcon la. Lo dice un’analisi della società norvegese Rystad Energy condivisa con la Bbc. L’emittente britannica pubblica inoltre immagini delle grandi piante che si levano dalla struttura: fra queste anche una a colori ripresa che da un satellite, che mostra la radiazione infrarossa provocata dalla combustione del gas. Il gas in fiamme era (forse) destinato all’esportazione in Germania.va in undi 10di, pari a circa 10di euro. La Rystad Energy ritiene che vengano ...

