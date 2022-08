La moglie di Stallone chiede divorzio dopo 25 anni di matrimonio

MediasetTgcom24 : Sylvester Stallone scaricato dalla moglie dopo 25 anni: Jennifer Flavin chiede il divorzio #sylvesterstallone - MarkChierici : - infoitcultura : Sylvester Stallone, la moglie chiede il divorzio dopo 25 anni di matrimonio - infoitcultura : Sylvester Stallone, amore finito con la moglie Jennifer Flavin - infoitcultura : Sylvester Stallone lasciato dalla moglie dopo 25 anni -

Infatti, gli occhi attenti dei follower hanno notato che ladi Sylvesterha smesso di seguire il marito su Instagram . E non solo. Il 10 agosto scorso, sul suo profilo ufficiale, ha ...scaricato dalla: sul tavolo le carte del divorzio Jennifer Flavin ha invece condiviso in questi giorni uno scatto sui social al fianco delle tre figlie con tanto di dedica su quanto ...Perché Pare che Stallone sia un dissipatore di denaro. Per cercare di dimenticare in fretta, qualche giorno fa l'attore 76enne ha fatto coprire il tatuaggio con il volto della moglie con il muso di ...Sylvester Stallone si è appena aperto a proposito della ragione che lo ha portato a divorziare da Jennifer Flavin, smentendo le dicerie relative al suo nuovo cane. Sylvester Stallone, che sta divorzia ...