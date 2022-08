La Juventus prenota due colpi per la prossima estate? La bomba è vera!

Leggi su juvedipendenza

(Di venerdì 26 agosto 2022) Il mercato dellasembra destinato a non avere ulteriori sussulti; i bianconeri, però, sembrano aver giàto due big. E’ stato un mercato importante quello messo a segno dallacon giocatori di primissimo livello da Di Maria a Pogba passando per Bremer, difensore tra i migliori della scorsa stagione. Non possiamo, ovviamente, non sottovalutare l’importanza di Milik, vicinissimo e il sempre più probabile arrivo di Paredes. Una squadra completa in grado di poter competere su tutti e tre i fronti al meglio possibile; l’obiettivo primario della stagione è piuttosto chiaro, vincere lo scudetto dopo due quarti posti consecutivi. La società bianconera, però, non si ferma mai e sembra pensare già al mercato del prossimo anno con due super. LaPresseIn questa sessione di mercato, la ...