La foto con Castellitto | poi l' impatto orribile | è morta Paola Cerimele

La vittima dell'incidente avvenuto alle 15 sulla statale 650 Trignina al confine tra Abruzzo e Molise è l'attrice Paola Cerimele, 48 anni, residente ad Agnone (Isernia). La notizia è stata confermata da fonti vicine alla famiglia. Secondo quanto si apprende Paola Cerimele, che in Molise era direttrice artistica della scuola di recitazione della Compagnia Stabile, viaggiava al posto del passeggero sulla Fiat Panda che per cause in fase di accertamento si è scontrata violentemente contro un'Audi allo svincolo per Castelguidone (Chieti). Il compagno della donna, un 56enne originario di San Marco in Lamis (Foggia) ma residente a Roma si trova ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Pio di Vasto. Entrambi stavano rientrando a Roma dopo alcuni giorni di vacanza in Molise, dove proprio ieri Cerimele, ...

