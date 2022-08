La figlia di Putin è stata 20 volte in Germania con un visto Schengen emesso dall’Italia. La rivelazione di Der Spiegel (Di venerdì 26 agosto 2022) Per molti anni, una delle figlie del presidente russo Vladimir Putin, Katerina Tikhonova, ha fatto frequenti visite a Monaco, senza che le autorità tedesche ne fossero a conoscenza, utilizzando un visto Schengen emesso dall’Italia. A riportare la notizia è il Der Spiegel che riferisce che Tikhonova, oggi 35enne, ha visitato la Germania più di 20 volte tra il 2015 e il 2020 soggiornando in hotel di lusso in Baviera e spendendo circa 500.000 euro. I viaggi sono stati ricostruiti dai documenti di prenotazione che sono a disposizione di Spiegel, che rivelano anche come Tikhonova abbia utilizzato temporaneamente un visto Ue italiano per i suoi viaggi in Germania. Secondo il giornale tedesco, le frequenti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 26 agosto 2022) Per molti anni, una delle figlie del presidente russo Vladimir, Katerina Tikhonova, ha fatto frequenti visite a Monaco, senza che le autorità tedesche ne fossero a conoscenza, utilizzando un. A riportare la notizia è il Derche riferisce che Tikhonova, oggi 35enne, ha visitato lapiù di 20tra il 2015 e il 2020 soggiornando in hotel di lusso in Baviera e spendendo circa 500.000 euro. I viaggi sono stati ricostruiti dai documenti di prenotazione che sono a disposizione di, che rivelano anche come Tikhonova abbia utilizzato temporaneamente unUe italiano per i suoi viaggi in. Secondo il giornale tedesco, le frequenti ...

