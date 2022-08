La crisi energetica infiamma la politica. Pressing per nuovo dl (Di venerdì 26 agosto 2022) - Calenda propone di sospendere la campagna elettorale per supportare il piano del governo. Salvini risponde con sarcasmo: sa di aver già perso. Cresce il Pressing sull'esecutivo per un intervento ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 26 agosto 2022) - Calenda propone di sospendere la campagna elettorale per supportare il piano del governo. Salvini risponde con sarcasmo: sa di aver già perso. Cresce ilsull'esecutivo per un intervento ...

elio_vito : Hanno fatto cadere il governo Draghi, facendo un favore a Putin e creando precarietà istituzionale in Italia, ed or… - gparagone : Hanno anticipato il voto a settembre per non dover esser giudicati sulla #crisi occupazionale ed energetica, che pu… - AngeloCiocca : In un momento storico in cui il nostro Paese, e con esso i suoi cittadini, le famiglie e le imprese, deve fare i co… - Alino9710318 : RT @AlbertoBagnai: @RitaVetgnano Sono due problemi connessi ma diversi perché nonostante quello che dice qualche cialtrone la crisi energet… - incrinatura : RT @vitalbaa: Inquietante che solo oggi si siano svegliati tutti sulla crisi energetica la cui drammaticità alcuni segnalano da mesi. Come… -