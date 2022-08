La crisi del gas si riflette sul costo dell’energia elettrica | media di 713 | 69 euro al megawattora per l’Italia dopo un picco di 870 euro

(Di venerdì 26 agosto 2022) Ildell’elettricità in Italia si impenna: oggi ha toccato gli 870nella contrattazione sul mercato, per poi attestarsi su unagiornaliera di 713,69. Un’impercettibile flessione rispetto ai 718,71di ieri, che non riall’impennata di 100rispetto al valore di due giorni fa (614), e di 200 rispetto ai 507,79 di una settimana fa. L’anomalo incremento è una diretta conseguenza della crescita del prezzo del gas, aggravata dal conflitto in Ucraina, ma secondo alcuni anche dalla speculazione finanziaria. I Paesipei sono spinti all’adozione di misure emergenziali ...

Il prezzo del gas ha segnato un nuovo massimo storico sulla piazza di Amsterdam toccando i 339 euro per megawattora, in una inesorabile corsa senza freni verso l'alto. In Italia la preoccupazione per ...In un momento in cui i consumatori devono far fronte a un'inflazione record e le banche centrali faticano a stabilizzare i prezzi, il ritorno dalle vacanze inizia con lo spettro di una possibile reces ...