La clamorosa gaffe di Licia Ronzulli sui rigassificatori: “Estraggono gas nazionale” (Di venerdì 26 agosto 2022) Tra battute, scivoloni ed errori di valutazione, la campagna elettorale in vista del 25 settembre si sta trasformando sempre di più in un curioso spettacolo di intrattenimento. L’ultima gaffe l’ha firmata la senatrice di Forza Italia Licia Ronzulli, capolista in Lombardia e Puglia, oltre che candidata al plurinominale in Piemonte. Parlando di uno dei temi più caldi del momento, quello dei rigassificatori, Ronzulli ha ribadito su Twitter il suo “sì” e ha scritto: “La realizzazione dei rigassificatori permetterebbe al nostro Paese di importare gas liquido e renderci indipendenti dall’estero. Senza i No dei 5 Stelle e della sinistra, riusciremo a superare la crisi energetica e mettere al sicuro le nostre famiglie e imprese”. Poi, allegata al tweet, la foto contraddittoria che ha fatto ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 26 agosto 2022) Tra battute, scivoloni ed errori di valutazione, la campagna elettorale in vista del 25 settembre si sta trasformando sempre di più in un curioso spettacolo di intrattenimento. L’ultimal’ha firmata la senatrice di Forza Italia, capolista in Lombardia e Puglia, oltre che candidata al plurinominale in Piemonte. Parlando di uno dei temi più caldi del momento, quello deiha ribadito su Twitter il suo “sì” e ha scritto: “La realizzazione deipermetterebbe al nostro Paese di importare gas liquido e renderci indipendenti dall’estero. Senza i No dei 5 Stelle e della sinistra, riusciremo a superare la crisi energetica e mettere al sicuro le nostre famiglie e imprese”. Poi, allegata al tweet, la foto contraddittoria che ha fatto ...

globalistIT : - _gaabri__ : @yungburse_ poi ti spiego, gaffe clamorosa - Dan_Galluzzo : @Agenzia_Ansa Sono molto cauta ( dopo aver fatto una gaffe clamorosa condividendo il video di uno stupro ) non mett… - LucaCannone5 : RT @fanpage: Un gesto romantico che si è trasformato in una gaffe clamorosa #24agosto - DenaroWill : RT @fanpage: Un gesto romantico che si è trasformato in una gaffe clamorosa #24agosto -