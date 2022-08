La carne umana è buona: la rivelazione del cannibale è scioccante, mette i brividi (Di venerdì 26 agosto 2022) Vi siete mai chiesti che sapore ha la carne umana? A quanto pare non è come ce la siamo finora immaginati. Scopriamo insieme i dettagli. Mangiare carne umana è un qualcosa che la maggior parte di noi considera assurdo anche se in passato a qualcuno è capitato. Anche se si tratta di una cosa inconcepibile, alcuni di voi magari si sono chiesti che sapore avesse. Foto da CanvaIn realtà spesso e volentieri quando qualcuno assaggia una particolare specie di carne, che la maggior parte delle persone non ha mai mangiato, alla domanda “A quale carne assomiglia” di solito la risposta che ci si sente dire è sempre la stessa, “assomiglia alla carne di pollo”. Bè, vi diciamo che questo non è il caso. Per prima cosa la carne umana rientra tra le ... Leggi su curiosauro (Di venerdì 26 agosto 2022) Vi siete mai chiesti che sapore ha la? A quanto pare non è come ce la siamo finora immaginati. Scopriamo insieme i dettagli. Mangiareè un qualcosa che la maggior parte di noi considera assurdo anche se in passato a qualcuno è capitato. Anche se si tratta di una cosa inconcepibile, alcuni di voi magari si sono chiesti che sapore avesse. Foto da CanvaIn realtà spesso e volentieri quando qualcuno assaggia una particolare specie di, che la maggior parte delle persone non ha mai mangiato, alla domanda “A qualeassomiglia” di solito la risposta che ci si sente dire è sempre la stessa, “assomiglia alladi pollo”. Bè, vi diciamo che questo non è il caso. Per prima cosa larientra tra le ...

