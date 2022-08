La campagna elettorale si gioca anche su TikTok Dopo Salvini | Meloni e Conte arriva Calenda | «Non so ballare ma posso parlarvi di politica»

(Di venerdì 26 agosto 2022) Ora sulla piattaforma più usata dalla Gen Z ètoCarlo. Il leader di Azione ha annunciato così l’evento su Instagram: «Allora, sbarchiamo su. Io non so, sembro un orso ubriaco. Nondare consigli di make-up perché c’ho la pancia e sono brutto». Ma prosegue con una promessa ai giovani utenti: «Peròdi. Di, di libri di cultura, e userò questo canale in questo modo. Lo so che non è molto comune, ma proviamo a fare una cosa non comune». «E se voi mi volete chiedere di, di programmi, di letture, di mostre, di eventi culturali, io sono qui e vi rispondo. Mi fa piacere provare a usare questo strumento in modo del tutto diverso, ...

Mov5Stelle : Siamo stati gli unici per mesi a parlare di misure contro il #carobolette. Dove erano tutti gli altri leader politi… - PagellaPolitica : Ieri sera, al Tg2, Giuseppe Conte ha detto che «in questa legislatura abbiamo realizzato oltre l’80% degli impegni… - CarloCalenda : Serve un time-out nella campagna elettorale. Fermiamoci un secondo, incontriamoci, mettiamo da parte le polemiche.… - ilCoperchio : RT @ilCoperchio: Italia. Politica. Elezioni 25 settembre. Campagna elettorale. Sintesi. IL NULLA. - ilCoperchio : RT @ilCoperchio: Italia. Elezioni 25 settembre. Campagna elettorale. Politici. Considerate le cazzate che sparano, vien da pensare che eff… -

AGI - Agenzia Italia

Laprosegue. Giorgia Meloni è pronta "a dare un sostegno concreto alle famiglie. Aumenteremo l'assegno unico universale del 50%", scrive su Twitter. E Salvini annuncia il primo ...Vira sul gas la. Mentre il prezzo al megawattora continua a salire, i partiti litigano (anche al loro interno) all'impianto che dovrebbe essere collocato nel porto della città ... Come si fa campagna elettorale su TikTok In Italia la preoccupazione per la crisi energetica non è da meno. Messa al centro della campagna elettorale, nelle ultime ore i partiti sono andati in pressing sul governo Draghi per misure immediate ...Dopo la presentazione delle liste e con le vacanze agostane che volgono al termine la campagna elettorale comincia ad entrare nel vivo. I leaders dei partiti sono già tutti in movimento e viaggiano ...