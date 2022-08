La campagna del Mid - term entra nel vivo Biden | con Trump semi - fascismo

(Di venerdì 26 agosto 2022) Joetorna in pubblico, e nel primo comizio, dopo mesi, per rilanciare laper le prossime elezioni di Mid, attacca direttamente il suo avversario. "Dietroc'è una filosofia ...

Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Calenda chiede a tutte le forze politiche di sospendere la campagna elettorale e di supportare il… - CarloCalenda : Le forze politiche sospendano la campagna elettorale e si dichiarino pronte a supportare il piano del governo, riga… - pdnetwork : “Orgoglioso del PD, di voi, di noi e felice di partire dalla Festa di #Bologna. Sarà un viaggio intenso fino al 25… - Ro96689588 : RT @ItaliaViva: Giovedì #1settembre, dalle 20, lancio della campagna elettorale in #Toscana dalla Sala Rossa del Palazzo dei Congressi di #… - AndreaM_Zerbini : RT @PagellaPolitica: Ieri sera, al Tg2, Giuseppe Conte ha detto che «in questa legislatura abbiamo realizzato oltre l’80% degli impegni ass… -

La Repubblica

...Riguardo alla quarta dose e all' efficacia dei vaccini possiamo constatare che la capacitàSARS ... Per questo laautunnale sarà basata sui vaccini aggiornati (come ha confermato al Corriere ...Su M5s, sparito Di Maio Sulla scelta dei manifesti della#scegliPartito democratico, il sondaggista commenta: 'La polarizzazione noi - loro è funzionale. Il Pd oggi che deve apparire ... Campagna del pomodoro, buona la resa ma l'impatto dei cambiamenti climatici si fa sentire Come calcola il professore della Luiss Marco Mayer, Meloni avrebbe accumulato spazi tripli rispetto ai suoi alleati del centrodestra che, complessivamente, ...Il segretario del Pd rilancia la card che prende in giro la sua campgna edi comunicazione. Ed è boom di commenti e condivisioni sui social ...