“Ketchup or Make-up” | la nuova collezione beauty di Rihanna

(Di venerdì 26 agosto 2022)ha unito le forze con MSCHF e ha proposto unalimited edition che pone un tranello: è-up?torna a far parlare del suo brand di bellezza e questa volta ha scelto la strada della provocazione, incappando nella perplessità dei suoi follower. La popstar, diventata di recente mamma per la prima volta, è sempre più lontana dal panorama musicale e sempre più immersa nella suarealtà imprenditoriale. Dopo aver sperimentato il brand fashion, la cantante ha scelto di perfezionare anche la sua presenza nel settore estetico affinando l’offerta per Fenty. Crediti: Fenty/InstagramMa l’ultima campagna pubblicitaria scelta per ladi ...

AMICA - La rivista moda donna

up oLa nuova idea beauty di Rihanna:up o(Instagram @fentybeauty) Entrambe le cose. Nulla è impossibile quando parliamo di Rihanna . Trendsetter per eccellenza, è una ......all'intervistatore che sfoggiava una maglietta con la grossa scritta Wagmi (We All GonnaIt, mantra dei criptoinvestitori ottimisti). Lasciando a metà un piattino di patatine fritte col, ... Rihanna stupisce ancora: vende il gloss insieme al ketchup L'ultima idea di Rihanna è Make up o ketchup Si tratta di un set con sei bustine, in alcune c'è il suo gloss, in altre il ketchup ...Fenty Beauty e MSCHF lanciano il lipgloss ‘a sorpresa’: può essere make up o ketchup, ma è impossibile saperlo prima ...