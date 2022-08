Juventus, UFFICIALE l’arrivo di Milik dal Marsiglia (Di venerdì 26 agosto 2022) La Juventus comunica con una nota UFFICIALE l’arrivo in bianconero dell’attaccante Milik dal Marsiglia La Juventus comunica con una nota UFFICIALE l’arrivo in bianconero dell’attaccante Milik dal Marsiglia. Il comunicato: «La rosa bianconera e, nello specifico, l’attacco bianconero si arricchisce. Da Marsiglia arriva, in prestito, Arkadiusz Milik che da oggi è un giocatore della Juventus». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 26 agosto 2022) Lacomunica con una notain bianconero dell’attaccantedalLacomunica con una notain bianconero dell’attaccantedal. Il comunicato: «La rosa bianconera e, nello specifico, l’attacco bianconero si arricchisce. Daarriva, in prestito, Arkadiuszche da oggi è un giocatore della». L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiMarzio : #Juventus, #Milik ha scelto il numero 14 - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @juventusfc: ufficiale l'acquisto di #Milik dall'OM. C'è il comunicato del club bianconero… - GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? Allegri ha il suo vice-Vlahovic: Arkadiusz Milik è un giocatore della Juventus ???? - serieAnews_com : ? #Juventus, ufficiale l'arrivo di #Milik: le cifre dell'operazione col #Marsiglia - ProfidiAndrea : ?? UFFICIALE - #Juventus, #Milik in prestito con diritto di riscatto: le cifre In prestito oneroso per €0,8m con d… -