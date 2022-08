Juventus-Roma, Mourinho: “Non firmo per pareggio. Dybala rigorista? Magari tira in modo diverso” (Di venerdì 26 agosto 2022) “È solo una partita in più di campionato. È una grande partita contro un grande avversario che vuole vincere lo scudetto, ma è solo una su 38. Giocare contro una squadra così è sempre una difficoltà, ma anche uno stimolo. Se la prendi come motivazione, sei al top, se la prendi come difficoltà diventa dura. È una partita difficile ma bella da giocare”. È un José Mourinho in versione “zen” quello che si è presentato in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Roma, anticipo del sabato alle ore 18:30 e primo big match per entrambe le formazioni. Il tecnico portoghese riparte dalla prestazione dello scorso anno in trasferta, nonostante la sconfitta che ne derivò: “Bisogna pensare che ogni partita sia isolata. La partita di domani non ha niente in comune con l’ultima partita e nemmeno con la prossima. Lavoriamo sempre per trovare la ... Leggi su sportface (Di venerdì 26 agosto 2022) “È solo una partita in più di campionato. È una grande partita contro un grande avversario che vuole vincere lo scudetto, ma è solo una su 38. Giocare contro una squadra così è sempre una difficoltà, ma anche uno stimolo. Se la prendi come motivazione, sei al top, se la prendi come difficoltà diventa dura. È una partita difficile ma bella da giocare”. È un Joséin versione “zen” quello che si è presentato in conferenza stampa alla vigilia di, anticipo del sabato alle ore 18:30 e primo big match per entrambe le formazioni. Il tecnico portoghese riparte dalla prestazione dello scorso anno in trasferta, nonostante la sconfitta che ne derivò: “Bisogna pensare che ogni partita sia isolata. La partita di domani non ha niente in comune con l’ultima partita e nemmeno con la prossima. Lavoriamo sempre per trovare la ...

