Juventus-Roma, Dybala rompe il silenzio: il messaggio social (Di venerdì 26 agosto 2022) “Questa sera non chiamarmi, no stasera devo uscire con lui. Lo sai non è possibile, io lo vorrei ma poi, mi viene voglia di piangere. Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Amori indivisibili. Indissolubili, inseparabili. Ma amici mai per chi si cerca come noi, non è possibile. Odiarsi mai, per chi si ama come noi basta sorridere”. Antonello Venditti così cantava nella fantastica Amici Mai, brano del 1991 tratto dall’album Benvenuti in Paradiso. Qualche piccolo parallelo in una storia d’amore finita ma che ha ancora molti segni da entrambe le parti può essere fatto anche nel trascorso che hanno avuto Paulo Dybala e la Juventus. Dybala Addio JuventusStrano caso del destino, la Joya ha trovato il suo nuovo paradiso nella squadra dell’aedo di questo amore, la Roma, con cui ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 26 agosto 2022) “Questa sera non chiamarmi, no stasera devo uscire con lui. Lo sai non è possibile, io lo vorrei ma poi, mi viene voglia di piangere. Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Amori indivisibili. Indissolubili, inseparabili. Ma amici mai per chi si cerca come noi, non è possibile. Odiarsi mai, per chi si ama come noi basta sorridere”. Antonello Venditti così cantava nella fantastica Amici Mai, brano del 1991 tratto dall’album Benvenuti in Paradiso. Qualche piccolo parallelo in una storia d’amore finita ma che ha ancora molti segni da entrambe le parti può essere fatto anche nel trascorso che hanno avuto Pauloe laAddioStrano caso del destino, la Joya ha trovato il suo nuovo paradiso nella squadra dell’aedo di questo amore, la, con cui ...

juventusfc : Comincia la conferenza stampa! Allegri: «Domani sarà il primo scontro diretto contro una Roma che sta continuando… - SerieA : HAI CAPITO CHE CI SONO 30 PARTITE DI SERIE A IN 10 GIORNI?! SI COMINCIA CON LAZIO INTER JUVENTUS ROMA FIORENTINA-NA… - juventusfc : Termina la conferenza alla vigilia di #JuveRoma ?? Potete riviverla su @JuventusTV ?? - asromaliveit1 : Tutto in 24 ore, #Belotti e non solo. Fissate le visite mediche del Gallo, nella giornata della sfida alla… - KalelLk : @Vittoriog82 @GuidoCosentino @ilbianconerocom Uno che scrive forza Dybala sempre prima di Roma Juventus ??tu sei un cazzo di genio ?? -