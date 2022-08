Juventus, Perin: «Stiamo ricostruendo, ma puntiamo allo scudetto» (Di venerdì 26 agosto 2022) Il portiere della Juventus Perin punta con convinzione allo scudetto in questa stagione Il portiere della Juventus Mattia Perin, in una intervista a DAZN, ha fatto il punto sugli obiettivi in questa stagione. scudetto – «Anche la Juventus punta allo scudetto. Qui bisogna vincere. Sappiamo che Stiamo ricostruendo, ma quest’anno possiamo dimostrare di aver capito cosa abbiamo sbagliato negli anni passati. Non si può escludere nessuna big. Il Napoli ha perso dei leader ma ha acquistato degli ottimi giocatori, il Milan è campione d’Italia. L’Inter è la più attrezzata. La Roma ha fatto un mercato incredibile e i giocatori della Lazio avranno automatizzato alcuni meccanismi importanti ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 26 agosto 2022) Il portiere dellapunta con convinzionein questa stagione Il portiere dellaMattia, in una intervista a DAZN, ha fatto il punto sugli obiettivi in questa stagione.– «Anche lapunta. Qui bisogna vincere. Sappiamo che, ma quest’anno possiamo dimostrare di aver capito cosa abbiamo sbagliato negli anni passati. Non si può escludere nessuna big. Il Napoli ha perso dei leader ma ha acquistato degli ottimi giocatori, il Milan è campione d’Italia. L’Inter è la più attrezzata. La Roma ha fatto un mercato incredibile e i giocatori della Lazio avranno automatizzato alcuni meccanismi importanti ...

Dna_1987 : RT @Gimax38: 'preferisco farmi trovare pronto in un club come la #Juventus piuttosto che fare 35 partite in A ma non lottare per niente'. M… - Gimax38 : 'preferisco farmi trovare pronto in un club come la #Juventus piuttosto che fare 35 partite in A ma non lottare per… - B3nzOfficial : Chi potrebbe giocare domani? Secondo me 4 4 2: Perin Danilo Rugani Bremer Sandro Cuadrado Locatelli Rabiot kostic M… - FutbolDaltonico : RT @mirkonicolino: #Perin a #DAZN: 'Preferisco farmi trovare pronto in un club come la #Juventus, piuttosto che fare 35 partite in A ma non… - salvatore3269 : RT @mirkonicolino: #Perin a #DAZN: 'Preferisco farmi trovare pronto in un club come la #Juventus, piuttosto che fare 35 partite in A ma non… -