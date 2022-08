Juventus-Paredes, ci siamo: ecco le cifre. Domenica a Torino? (Di venerdì 26 agosto 2022) La Juventus lavora per chiudere il colpo Leandro Paredes, ovvero il centrocampista chiesto a gran voce da Massimiliano Allegri. La società bianconera è attiva da tempo su questo fronte ma nelle... Leggi su ilpallonegonfiato (Di venerdì 26 agosto 2022) Lalavora per chiudere il colpo Leandro, ovvero il centrocampista chiesto a gran voce da Massimiliano Allegri. La società bianconera è attiva da tempo su questo fronte ma nelle...

romeoagresti : #Juventus al lavoro per chiudere anche l’operazione #Paredes con il PSG. Previsti nuovi contatti in giornata con il… - DiMarzio : #Calciomercato, @juventusfc | Trattativa con il @PSG_inside ai dettagli per #Paredes - DiMarzio : #Calciomercato | @juventusfc si avvicina #Paredes. Nelle ultime ore contatti positivi con il @PSG_inside - zazoomblog : Juventus-Paredes ci siamo: ecco le cifre. Domenica a Torino? - #Juventus-Paredes #siamo: #cifre. - Pall_Gonfiato : #Juventus #Paredes, quasi fatta per l'argentino. Ecco tutti i dettagli -