Juventus | Milik sceglie il 14 | «Era il numero del mio idolo»

Il neo attaccante della Juventus Milik indosserà la maglia numero 14 e ha spiegato il motivo della scelta Il neo attaccante della Juventus Arek Milik indosserà la maglia numero 14 e ai canali ufficiali bianconeri ha spiegato il motivo della sua scelta. IL MOTIVO – «Tanti altri erano già occupati… Il mio idolo Thierry Henry giocava con la 14, anche per questo l'ho scelta». L'articolo proviene da Calcio News 24.

