Juventus | le prime parole di Milik | “Non vedo l’ora di incontrare i tifosi allo stadio”

(Di venerdì 26 agosto 2022) “Ciao ragazzi, sono Arek. Sono davvero felice di essere qua e nondi vedervi tutti“. Sono ledi Arekda calciatore della, nel giorno dell’ufficialità del suo acquisto in prestito oneroso con diritto di riscatto dal Marsiglia. L’ex attaccante del Napoli sarà già a disposizione di Allegri per il big match contro la Roma. Arek ha un messaggio per voi! #Welcomepic.twitter.com/jdX50gbvHC —FC (@fc) August 26, 2022 SportFace.

juventusfc : Le prime parole di @arekmilik9 da giocatore della Juventus ???? #WelcomeMilik - vlahxvic : RT @juventusfc: Le prime parole di @arekmilik9 da giocatore della Juventus ???? #WelcomeMilik - Tiarossi2 : RT @juventusfc: Le prime parole di @arekmilik9 da giocatore della Juventus ???? #WelcomeMilik - AndresCorder0s : RT @juventusfc: Le prime parole di @arekmilik9 da giocatore della Juventus ???? #WelcomeMilik - hbk_89 : RT @juventusfc: Le prime parole di @arekmilik9 da giocatore della Juventus ???? #WelcomeMilik -

Ieri Milan, Inter, Napoli ehanno scoperto le loro avversarie nella fase a gironi della ... Della seconda fascia sicuramente da evitare lecinque, francesi e spagnola in primis ma anche ...Laaffronterà quella che sulla carta ha la rosa più temibile, considerando ovviamente i ... ma il Napoli sceso in campo nelledue giornate di campionato non può temere nessuno. Champions,...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Kvicha Kvaratskhelia è stato vicino alla Juventus, ma alla fine Giuntoli lo ha soffiato ai bianconeri, ecco in che modo.