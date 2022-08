Juventus, dopo Milik altro affare in chiusura: la situazione! (Di venerdì 26 agosto 2022) La Juventus sta cercando nuovi rinforzi per completare e soprattutto allargare la rosa dopo tutti gli infortuni che sta subendo nelle ultime settimane. L’arrivo di Arkadiusz Milik, ufficiale da pochi minuti, ha completato il reparto offensivo e può permettere a Massimiliano Allegri di provare moduli anche con due punte, dove Milik può agire perfettamente da seconda punta ruotando attorno a Vlahovic. Paredes Juventus PSGPerò non sembra esser finita qui con la dirigenza bianconera che, stando a quanto riportato dall’Equipe, avrebbe definitivamente chiuso con il Psg per un super colpo a centrocampo. Si tratta dell’ex Roma Leandro Paredes, che andrebbe a colmare il buco che c’è a centrocampo dove mancano registi di qualità. Leggi su rompipallone (Di venerdì 26 agosto 2022) Lasta cercando nuovi rinforzi per completare e soprattutto allargare la rosatutti gli infortuni che sta subendo nelle ultime settimane. L’arrivo di Arkadiusz, ufficiale da pochi minuti, ha completato il reparto offensivo e può permettere a Massimiliano Allegri di provare moduli anche con due punte, dovepuò agire perfettamente da seconda punta ruotando attorno a Vlahovic. ParedesPSGPerò non sembra esser finita qui con la dirigenza bianconera che, stando a quanto riportato dall’Equipe, avrebbe definitivamente chiuso con il Psg per un super colpo a centrocampo. Si tratta dell’ex Roma Leandro Paredes, che andrebbe a colmare il buco che c’è a centrocampo dove mancano registi di qualità.

