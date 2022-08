Juve-Roma | parla Allegri | la decisione su Bonucci e Szczesny

juventusfc : Comincia la conferenza stampa! Allegri: «Domani sarà il primo scontro diretto contro una Roma che sta continuando… - romeoagresti : Contatto #Juve-#Roma per #Zakaria: i giallorossi hanno sondato questa pista con la formula del prestito. Al tempo s… - juventusfc : Termina la conferenza alla vigilia di #JuveRoma ?? Potete riviverla su @JuventusTV ?? - ZonaBianconeri : RT @MondoBN: QUI ROMA, Mourinho: “Giocheranno gli stessi di lunedì con Matic al po - ZonaBianconeri : RT @romaforever_it: MOURINHO: 'Questa Juve-Roma è un evento isolato. Non bisogna pensare che è successo in passato' -

Corriere dello Sport

- Dopo aver battuto Salernitana e Cremonese nelle prime due giornate di campionato, laè pronta per la trasferta sul campo della Juventus. Il tecnico giallorosso Mourinho è curioso di vedere la risposta della sua squadra nel primo big match del campionato: "La squadra che giocherà ...... ladi Josè Mourinho si ritroverà domani pomeriggio ad affrontare il primo vero big match ... Contro la: 'E' sport. Per me ogni partita ha la stessa vigilia con la stessa routine, non cambia ... Mourinho cambia modulo: così la Roma affronterà la Juve Domani ci sarà il big match Juventus-Roma alle 18.30 allo Juventus Stadium. I giallorossi cercheranno di portare a casa più punti possibili per continuare la corsa vincente. Nel frattempo, nella sala ...Sulla carta il Psg è l’avversario più forte in Europa, ha iniziato molto bene e sarà bello giocare questo doppio scontro. – «Sta facendo bene, quando non gli riescono le cose si innervosisce ma deve s ...