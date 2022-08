Juve-Roma | Mourinho e Dybala sfidano il tabù ' Stadium'

(Di venerdì 26 agosto 2022) AGI -ntus-, Massimiliano Allegri contro Josè, ma anche Vlahovic contro Abraham econtro il suo passato: sono tante le chiavi di lettura per la sfida di domani alle 18,30 allo, dove i giallorossi hanno rimediato 10 sconfitte e una sola inutile vittoria, nell'agosto di due anni fa. Mancheranno tanti protagonisti, Pogba, Di Maria e Bonucci tra i padroni di casa e Zaniolo e Wjnaldum tra gli ospiti. Mou sa che per la suaa punteggio pieno dopo due gare espugnare il campo dellavarrebbe doppio e non solo per i trascorsi interisti che fanno di lui un nemico per la tifoseria bianconera: "È una partita contro una delle pretendenti allo scudetto", ha sottolineato il tecnico portoghese, "giocare contro una big è sempre una difficoltà, ...

... " Paredes ad oggi è un giocatore del Psg, so che ci sono stati degli scambi con la, ma al ... salvo improvvise e inattese problematiche, dopo il match con laSiache Juventus si presentano all'appuntamento con zero reti subite, però non sarà la sfida tra grandi difese, ma "tra grandi squadre " precisa Mourinho " E' una partita contro una delle ...Sono tante le chiavi di lettura per la sfida di domani alle 18,30 nello stadio dei bianconeri dove i giallorossi hanno rimediato 10 sconfitte e una sola inutile vittoria, nell'agosto di due anni fa ...Subito in campo, subito in uno scontro diretto che potrà dire già tanto delle ambizioni stagionali della squadra bianconera. L'esordio di Arek ...