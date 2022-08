Juve-Roma | la sfida delle 'peggiori' | se Mourinho vince | è da scudetto Allegri a rischio crisi e Dybala può fargliela pagare

juventusfc : Comincia la conferenza stampa! Allegri: «Domani sarà il primo scontro diretto contro una Roma che sta continuando… - juventusfc : Termina la conferenza alla vigilia di #JuveRoma ?? Potete riviverla su @JuventusTV ?? - tuttosport : La prima pagina di #Tuttosport: ??#Juve, anche #Paredes ??#Napoli: #Ronaldo! ??#Milik pronto per la #Roma - cmdotcom : #JuveRoma, la sfida delle 'peggiori': se #Mourinho vince, è da scudetto. #Allegri a rischio crisi e #Dybala può far… - sportli26181512 : Juve-Roma, la sfida delle 'peggiori': se Mourinho vince, è da scudetto. Allegri a rischio crisi e Dybala può fargli… -

LA PROBABILE FORMAZIONE(3 - 4 - 2 - 1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Matic, Cristante, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham.1 Grande attesa per il primo big match stagionale della J uventus, che affronterà lasabato alle 18:30. Ancora qualche dubbio da sciogliere per Massimiliano Allegri; Danilo è favorito per affiancare Bremer al centro della difesa mentre a centrocampo l'unico cambio rispetto alla ...Iscrizione avvenuta con successo. Adesso che sulla panchina della Roma siede un agit-prop come Mourinho la pressione sulla partita è ancora maggiore. Il rischio è di parlare molto dopo, senza avere tr ...CLASSIFICA Serie A: Lazio* 7, Napoli 6, Roma 6, Inter* 6, Juventus 4, Milan 4, Atalanta 4, Fiorentina 4, Torino 4, Udinese* 4, Sassuolo 3, Spezia 3, Bologna 1, Empoli 1, Salernitana 1, Sampdoria 1, ...