Juve, Allegri: 'Milik ha numeri impressionanti e può giocare con Vlahovic. Bonucci out. Su Dybala…' | Primapagina (Di venerdì 26 agosto 2022) 2022-08-26 13:30:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l'ultima notizia di Calciomercato.com: E' arrivato Arek Milik, c'è Leandro Paredes in arrivo. Ma domani è tempo di Juve-Roma, una sfida speciale per mille motivi, dalla sfida a José Mourinho a quella a Paulo Dybala. Così Max Allegri la presenta in conferenza stampa. ROMA – "Primo scontro diretto contro una Roma che ha cominciato bene seguendo il trend positivo della passata stagione. Incontrare Mourinho è sempre un piacere, sta facendo un ottimo lavoro e sta plasmando la Roma a modo suo. Mi aspetto bella serata di sport, siamo solo alla terza giornata e bisogna rimanere serenità, tranquilli. Non si vince o si perde il campionato da una partita" Vlahovic – "Se toccasse un pallone e facesse un gol, io sarei contento. Con la Sampdoria abbiamo fatto un ...

