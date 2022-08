(Di venerdì 26 agosto 2022) L’allenatore del Torino, Ivan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con la. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com. “Laè un’ottima squadra chesimile a noi, hanno fatto un ottimo mercato in base alle richieste di Alvini.no con ritmo e accelerazioni, itori sono stati scelti per questo tipo di calcio. Sono curioso di vedere se riusciremo a tenere questi ritmi”. Teme un calo? “gol… hanno fatto un grandissimo mercato. Il gioco di Alvini è simile al nostroattacco alla profondità, la scelta deitori è stata ottimale. Hanno perso due partitendo bene, possono migliorare in tante cose. Sarà una sfida ...

fantapazzcom : Juric??: Schuurs si sta inserendo, Radonjic deve trovare la continuità, Lukic sta lavorando - Andre_Dalma : Nella conferenza stampa pre Cremonese #Juric ha citato più volte la parola 'dati' (nello specifico parlava di dati… - napolista : #Juric: «La Cremonese gioca come noi, se siamo rilassati prendiamo cinque gol» In conferenza: «Hanno fatto un gran… - Fantacalcio : Cremonese-Torino: la conferenza di Juric - sportli26181512 : Torino, Juric: 'Cremonese? Se ci rilassiamo ci fanno cinque gol': Il tecnico granata: 'Hanno perso due gare ma si s… -

Ivan, allenatore del Torino, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro laIvan, allenatore del Torino, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro la. Le sue dichiarazioni:- "Sono un'ottima squadra e che gioca simile a ...Commenta per primo Il tecnico del Torino Ivanha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la: 'Laè un'ottima squadra che gioca simile a noi, hanno fatto un ottimo mercato in base alle richieste di ...Juric ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Cremonese-Torino, valida per la terza giornata di Serie A: le dichiarazioni dell'allenatore ...Il tecnico granata: "Hanno perso due gare ma si sono presentati molto bene in serie A. E' una squadra che può ancora migliorare tanto e per noi sarà una sfida difficilissima" ...