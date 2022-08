Jennifer Lopez e Ben Affleck a Milano: continua la loro seconda luna di miele in Italia (FOTO) (Di venerdì 26 agosto 2022) Jennifer Lopez e Ben Affleck sono stati paparazzati a Milano durante la loro seconda luna di miele in Italia: le star hanno fatto shopping in via Montenapoleone dove sono stati immancabilmente braccati dai fan. Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono goduti una giornata di shopping a Milano durante la loro seconda luna di miele in Italia: i paparazzi hanno immortalato la cantante di "Jenny From the Block", 53 anni, e il regista di "Argo", 50, mentre facevano tappa al negozio Brunello Cucinelli. Il marchio Italiano è uno dei preferiti della Lopez da molti ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 26 agosto 2022)e Bensono stati paparazzati adurante ladiin: le star hanno fatto shopping in via Montenapoleone dove sono stati immancabilmente braccati dai fan.e Bensi sono goduti una giornata di shopping adurante ladiin: i paparazzi hanno immortalato la cantante di "Jenny From the Block", 53 anni, e il regista di "Argo", 50, mentre facevano tappa al negozio Brunello Cucinelli. Il marchiono è uno dei preferiti dellada molti ...

