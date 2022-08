Jacobs dall' oro di Monaco alle nozze con Nicole | ' E già punto il Mondiale'

(Di venerdì 26 agosto 2022) Marcell, l'uomo jet, torna protagonista della copertina di Sportweek. Il settimanale della Gazzetta, in edicola sabato abbinato al quotidiano (e con Enigmistica Sport in regalo), indaga su segreti, sogni e progetti futuri (non solo sportivi) del velocista azzurro, fresco vincitore dei 100 ...

Gazzetta_it : A tutto #Jacobs su #Sportweek, dall'oro di Monaco alle nozze con Nicole: 'E già punto il Mondiale' - 92Spagnolo : RT @com_notizie: Non solo #Jacobs e #Tamberi. Dall’#atletica al #nuoto: l’estate da sogno dello #sport tricolore - com_notizie : Non solo #Jacobs e #Tamberi. Dall’#atletica al #nuoto: l’estate da sogno dello #sport tricolore - AslanNerazzurro : Jacobs quello che diceva di Lukaku impossibile ad una settimana dall'affare. aaaaaaaah affidabilissimo - PELOSINAPTUR : Che tristezza assistere agli europei di atletica dopo aver visto quelli del Nuoto. Da una parte campioni veri, dall… -

Dopo questa ennesima impresa,è entrato definitivamente tra gli immortali dello sport italiano, al livello dei Fausto Coppi e delle Sara Simeoni, dei Paolo Rossi e delle Federica Pellegrini. '...... 24 d'oro, 18 d'argento e 14 di bronzo delle complessive 117 medaglie vinte'Italia. Gli ... Ai campionati europei di Monaco di Baviera Marcellconquista il record dei Campionati europei sui ...La notizia ha fatto in poco tempo il giro del web, Marcell Jacobs è stato tirato fuori dai giochi, non solo per modo di dire ...L’azzurro arriva al meeting di Losanna, in Svizzera, con l’oro europeo al collo. Grande sfidante il qatarino con cui ha condiviso l’oro olimpico un anno fa ...