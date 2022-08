Italia-Slovacchia pallanuoto femminile, Europei 2022: programma, orario, tv, streaming (Di venerdì 26 agosto 2022) Inizia l’ultimo appuntamento della stagione per il Setterosa: la Nazionale Italiana di pallanuoto femminile apre il suo cammino negli Europei di Spalato. In Croazia primo incontro sulla carta semplice per la squadra di Carlo Silipo che alle 13 domani se la vedrà, nel Girone B, con la Slovacchia. Andiamo a scoprire nel dettaglio il programma dell’incontro e come seguirlo in TV. programma Italia-Slovacchia Europei pallanuoto 2022 27 agosto – 1a giornata B – Slovacchia-Italia 13.00 Diretta TV su RaiSport (canale 58) Diretta streaming su RaiPlay Diretta scritta su OA Sport Foto: Lapresse Leggi su oasport (Di venerdì 26 agosto 2022) Inizia l’ultimo appuntamento della stagione per il Setterosa: la Nazionalena diapre il suo cammino neglidi Spalato. In Croazia primo incontro sulla carta semplice per la squadra di Carlo Silipo che alle 13 domani se la vedrà, nel Girone B, con la. Andiamo a scoprire nel dettaglio ildell’incontro e come seguirlo in TV.27 agosto – 1a giornata B –13.00 Diretta TV su RaiSport (canale 58) Direttasu RaiPlay Diretta scritta su OA Sport Foto: Lapresse

